Nba, Banchero ko contro Milwaukee. Durant, buon debutto con i Suns

Continua il testa a testa per la leadership a Est. Davanti rimane Milwaukee, che centra la 16esima vittoria consecutiva superando 139-117 Orlando col solito Giannis Antetokounmpo in evidenza (31 punti) e la miglior prestazione stagionale dall'arco (26/56 le triple infilate). Bucks a quattro gare dalla loro miglior striscia di sempre (20 successi di fila nella stagione 1970-71 poi culminata con l'Anello). Serata negativa per Paolo Banchero, a referto con 9 punti (4/13 dal campo con 0/2 da tre e 1/2 dalla lunetta), 7 rimbalzi, 5 assist, due stoppate e 4 palle perse in 31 minuti. Arriva intanto il debutto in maglia Suns per Kevin Durant: 23 punti nel successo per 105-91 su Charlotte, che era in serie positiva da cinque partite, per quella che è la settima vittoria nelle ultime dieci uscite di Phoenix. Bene anche Booker (37 punti) e Ayton (16 punti e 16 rimbalzi), con i Suns che consolidano il quarto posto a Ovest.