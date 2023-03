Nba, infortunio LeBron James: il comunicato dei Lakers sui tempi di recupero

"LeBron James è stato valutato dai medici e dallo staff medico dei Lakers ed è stato stabilito che ha riportato un infortunio al tendine del piede destro. Le condizioni di James saranno rivalutate tra circa tre settimane". E' il comunicato pubblicato sui social network dai Los Angeles Lakers sulle condizioni di LeBron James e l'infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi impegni. Lebron dovrà stare fuori almeno per tre settimane e salterà quindi minimo 10 incontri dei Lakers in Nba .

LeBron James e il post su Instagram

Il fuoriclasse dei Lakers ha condiviso un video su Instagram Stories in cui riprende le sue gambe in piscina nel primo giorno di riabilitazione e con la scritta "Andiamo a prenderla" accompagnata da emoji della corona. LeBron è carico e motivato per recuperare il primo possibile dall'infortunio e tornare in campo: "La strada per il recupero" è l'hastag utilizzato dallo statunitense.