Nba, Doncic e Irving da record: 82 punti in due contro Philadelphia

TORINO - Cominciano a entrare in sintonia Luka Doncic e Kyrie Irving. Dopo quattro sconfitte in cinque partite da quando giocano insieme nei Mavericks, i due All Star si prendono la scena nel 133-126 su Philadelphia: 42 punti per lo sloveno, 40 per l'ex Nets. Non era mai capitato nella storia della franchigia texana che due giocatori avessero toccato quota 40 nella stessa gara. Ai Sixers, nonostante i 35 punti del rientrante Embiid, non resta che arrendersi. Dallas sale al sesto posto a Ovest, scavalcando i Clippers che cedono 115-91 contro Golden State.