Nba, Banchero trascina i Magic contro gli Hornets. Fontecchio non basta ai Jazz

CHARLOTTE (Stati Uniti) - Notte Nba da 10 partite con Paolo Banchero che ritocca il suo massimo in carriera (31 punti) nel successo in trasferta degli Orlando Magic a Charlotte per 117-106: per la prima scelta assoluta, reduce la 3° consecutivo "Rookie Of The Month", una solida prestazione esplosa con i 14 punti del 3° periodo per portare i suoi fino al +24. Non sono bastati invece agli Utah Jazz i 16 punti in 26' di Simone Fontecchio ad Oklahoma City con i Thunder dominanti per 130-103. La super sfida della Western Conference tra i Nuggets e i Grizzlies è andata a Denver per 113-97 con al 25 tripla doppia stagionale di Nikola Jokic da 18 punti, 18 rimbalzi e 10 assist