Nba, colpo Philadelphia! Fermata la corsa di Milwaukee

MILWAUKEE (Stati Uniti) - Notte Nba da 6 partite con il clamoroso successo esterno dei Philadelphia 76ers sul campo dei Milwaukee Bucks. James Harden (38 punti e 10 assist) e Joel Embiid (31 punti e 10 assist) hanno trascinato i Sixers alla vittoria per 133-130 rimontando dal -18 del 3° periodo e battendo in volata i padroni di casa che hanno visto fermarsi a 16 la striscia di vittorie consecutive. Vani i 34 punti e 13 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo .

Miami torna a vincere, si fermano i Kings

Toronto batte Washington 116-109 dopo un tempo supplementare grazie ai 25 punti 10 assist di Fred VanVleet, Cleveland archivia Detroit 114-90 trascinata dai 41 puti combinati da Mitchell & Garland (20 e 21). Houston torna al successo dopo 11 ko consecutivi e lo fa a San Antonio per 122-110 con 8 giocatori in doppia cifra. Bam Adebayo realizza 30 punti ed 11 rimbalzi aiutando Miami a vincere contro Hawks per 117-109, infine Anthony Edwards (27 punti) trascina i Minnesota Timberwolves a Sacramento per 138-134