Nba, Banchero super ma Magic ko. Sconfitta anche per i Jazz di Fontecchio

In Nba continua a brillare la stella di Paolo Banchero. La 20enne ala grande-centro, nata a Seattle ma con passaporto italiano, sta vivendo un momento magico e si sta imponendo come uno dei migliori giocatori di Orlando. Nonostante nella notte italiana abbia messo a referto 26 punti (5 rimbalzi e 2 assist) in 34' di impiego, i Magic si sono dovuti arrendere davanti al proprio pubblico contro i Portland Trail Blazers, trascinati al successo da un Lillard in stato di grazia, top-scorer della serata con ben 41 punti. Ko, stavolta in trasferta, anche per l'altro azzurro impiegato nel massimo campionato cestistico, Simone Fontecchio, autore di 5 punti, un rimbalzo e 2 assist in 17' di gioco nella sconfitta degli Utah Jazz per 129-119 contro Oklahoma City Thunder. Volano i New York Knicks che conquitano il nono successo di fila piegando dopo un overtime i Boston Celtics per 131-129 nonostante, tra i padroni di casa, Tatum rubi la scena con 40 punti sul tabellino.