Nba, Durant infortunato ma Booker trascina i Suns. Bene i Clippers

PHOENIX (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite ma con due infortuni importanti. Kevin Durant s'infortuna alla caviglia durante il riscaldamento ma i Suns vincono comunque e nettamente contro i Thunder per 132-101 con 44 punti di Devin Booker mentre Luka Doncic lascia la partita a New Orleans nel 3° periodo causa stiramento coscia sinistra dei Mavericks perdono contro i Pelicans 113-106 sotto i colpi di CJ McCollum (32 punti). Colpo di scena a Denver dove la capolista dell'Ovest cade contro Chicago 117-96 con LaVine-Vucevic (29 e 25 con 15 rimbalzi) trascinatori dei Bulls invece 2° successo consecutivo dei Clippers che piegano Toronto 108-100 con 24 punti e 12 rimbalzi di Kawhi Leonard .

Boston domina Lillard

Kristaps Porzingis chiude con 43 punti a referto ma Washington cade in casa 122-120 contro gli Hawks di Trae Young (29 punti), Boston domina Portland 115-93 trascinata dai 30 del rientrante Jayson Tatum mentre terza vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers che mandano tutto il quintetto base in doppia cifra (Garland 25) nel successo a Miami per 104-100.