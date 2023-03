Nba, Shawn Kemp shock: arrestato dopo una sparatoria

L'ex star della Nba Shawn Kemp è nei guai. Il 53enne sei volte All Star Nba è stato arrestato e accusato in relazione a una sparatoria a Tacoma, Washington, e dovrebbe comparire dinanzi ad un tribunale. Secondo le autorità, Kemp è stato arrestato mercoledì con l'accusa di sparatoria in auto. Il portavoce dello sceriffo, il sergente Darren Moss ha detto che Kemp dovrebbe comparire in tribunale giovedì pomeriggio.