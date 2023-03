Nba, un ottimo Fontecchio aiuta i Jazz a battere i Magic di Banchero

Memphis asfalta Golden State

I Memphis Grizzlies tornano al successo e lo fanno asfaltando i Golden State Warriors (0-3 dal rientro di Curry e 7-26 in trasferta) 131-110 con tutto il quintetto base in doppia cifra guidato da Tyus Jones (22+11 assist). Kelly Oubre Jr. (27 punti) guida ancora al successo i Charlotte Hornets per 113-103 sul campo dei Pistons, Indiana batte Houston 134-125 trascinata dalla doppia doppia del solito Tyrese Haliburton da 29 punti e 19 assist. Brook Lopez (240+10) è l'eroe del successo dei Bucks (senza Giannis) contro i Nets: tap-in a 30" per il 114-110 e poi stoppata su Duke Jr. a 22" per innescare l'azione del 116-110 a 16" nel successo Milwaukee per 118-113. Infine i Sacramento Kings resistono alla rimonta (dal -21) dei Knicks e vincono 122-117 con tripla doppia di Domantas Sabonis da 24 punti, 13 rimbalzi e 10 assist e i 23 di De'Aaron Fox autore del layup decisivo a 26" per il +4.