Nba, Banchero e i Magic domano Butler. Bene Fontecchio e super Curry

ORLANDO (Stati Uniti) - Notte Nba da 10 partite con gli Orlando Magic di Paolo Banchero che hanno la meglio all'overtime sui Miami Heat del solito Jimmy Butler (38 punti). Banchero sfiora la tripla doppia chiudendo con 17 punti, 10 rimbalzi e 9 assist in un match dove Butler, da solo, ha ripreso i Magic (15 punti negli ultimi 6' di regolamentari) ma che ha pagato lo sforzo al supplementare dominato dai padroni di casa 18-6 per il 126-114 finale. Notte di festa anche per Simone Fontecchio , 9 punti in 13' (uscendo dalla panchina) nel successo esterno dei Jazz sul campo degli Hornets per 119-111 con la doppia doppia di Talen Horton-Tucker da 37 punti e 10 assist.

Curry Show piega i Bucks! Bene i Clippers

Steph Curry si carica sulle spalle tutti i Warriors e li trascina al successo contro i Bucks (privi di Giannis) per 125-116 dopo un tempo supplementare: la stella dei Warriors ha chiuso con 38 punti realizzandone 22 tra ultimo periodo (13) e supplementare (9) compres la decisiva stoppata su Holiday all'ultima azione dei tempi regolamentari. Terza vittoria consecutiva per i Clippers che battono i Knicks 106-95 trascinati da un sontuoso Kawhi Leonard da 38 punti. Indiana vince a Detroit 121-115. Jayson Tatum dice 34 punti 15 rimbalzi e Boston passa ad Atlanta 134-125, vittoria esterna anche per Chicago a Houston per 119-111 con 36 punti di Zach LaVine mentre Dallas (priva sia di Doncic che di Irving) cade lottando 112-108 sul campo dei Grizzlies di Desmond Bane (25 punti). Shai Gilgeous-Alexander timbra il cartellino con 35 punti ed OKC sbanca New Orleans, infine gran successo di personalità dei Sacramento Kings che vincono a casa dei Suns con 7 giocatori in doppia cifra a referto trascinati dai 17 di Domantas Sabonis ma, soprattutto, da tutta la second unit un doppia cifra. Per i padroni di casa vani i 28 di Devin Booker e la doppia doppia di Chris Paul da 16 punti e 16 assist.