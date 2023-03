Nba, Fontecchio non basta: Utah ko contro Miami

Simone Fontecchio si regala la miglior serata da quando è approdato in Nba, ma non basta a Utah per evitare la sconfitta contro Miami. Gli Heat si impongono in casa 119-115 sui Jazz, ma per l'azzurro è stata uan gara da non dimenticare: 23 punti (il suo massimo in carriera nella NBA) messi a referto, partendo dalla panchina. Per il numero 16 di Utah anche 5 rimbalzi e un assist in un match equilibrato in cui spicca anche Markkanen con i suoi 38 punti. Miami vince mandando tutto il quintetto iniziale in doppia cifra. Il miglior realizzatore degli Heat è stato Butler con 24 punti, poi 18 a testa per Vincent ed Herro. Bella vittoria per Milwaukee, prima della classe a Est, che vince a Sacramento 133-124 con un grande Giannis Antetokounmpo. E' lui a fare la differenza e a trascinare i Bucks con 46 punti e 12 rimbalzi: da segnalare anche le prestazioni di Middleton (31 punti e 9 assist) e Lopez (23 punti e 8 rimbalzi).