Nba: Banchero ne fa 27 ma Orlando va ko, Milwaukee ai playoff

Così come accaduto la scorsa notte, con Fontecchio protagonista nonostante il ko degli Utah Jazz, anche stavolta un altro azzurro si prende la scena. Ovviamente parliamo dell'altro italiano impegnato in Nba, Paolo Banchero . L'italo-americano, infatti, ha messo a referto ben 27 punti (6 rimbalzi) che non sono però bastati a Orlando per superare San Antonio. Nonostante la sua super prestazione, top-scorer dei suoi, i Magic incassano la 41ª sconfitta cadendo in casa degli Spurs, penultimi a Ovest. Tra i padroni di casa tutto il quintetto va in doppia cifra con i 29 punti (e 11 rimbalzi) di Sochan, i 25 di Collins, i 15 di Graham (9 gli assist), i 14 di Bates-Diop e i 10 di Vassell, mentre dalla panchina ne fa 15 McDermott.

Nba, Antetokounmpo trascina i Milwaukee Bucks ai playoff

Nella notte Nba arriva anche il primo verdetto, con i Bucks che, trascinati ancora una volta da un Antetokounmpo prodigioso (36 punti, 11 rimbalzi e 8 assist), conquistano i playoff grazie al successo per 104-116 sul campo dei Suns. Il greco, stella di Milwaukee, si prende la scena in un match in cui si segnalano anche i 21 punti e 10 rimbalzi di Lopez. Ne fa 12 Holiday e dalla panchina ne arrivano 11 a testa per Crowder e Portis. Phoenix, alla terza sconfitta consecutiva, affida la risposta a Devin Booker che fa registrare al suo attivo 30 punti, ne fa 16 Ayton (con 8 rimbalzi), ma vincono i Bucks che conquistano la vittoria numero 50 e staccano il pass per i playoff. Nelle altre gare vittorie per Cavaliers (120-104 contro gli Hornets), Wizards (117-97 sui Pistons con 36 punti per Beal), Raptors (125-110 su Denver con 36 punti per VanVleet), Lakers (123-108 sui Pelicans con 35 punti e 17 rimbalzi per Davis), Thunder (121-107 sui Nets con 35 punti per Gilgeous-Alexander) e Knicks (123-107 su Portland con 38 punti per Lillard).

Nba, tutti i risultati

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 104-120

Washington Wizards - Detroit Pistons 117-97

Toronto Raptors - Denver Nuggets 125-110

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 108-123

Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets 121-107

San Antonio Spurs - Orlando Magic 132-114

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks 104-116

Portland Trail Blazers - New York Knicks 107-123