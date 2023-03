Nba, 50 punti di Curry non bastano: Golden State ko a Los Angeles

TORINO - A Est resta aperta la corsa per il primo posto, dove Boston e Philadelphia stanno dando vita a una sfida avvincente. Jaylen Brown (35 punti) e Jayson Tatum (22 punti) trascinano i Celtics al successo sui Minnesota Timberwolves (28 punti e 10 rimbalzi per Edwards) per 104-102 e si portano a due gare e mezzo dalla capolista Milwaukee, ma restano in scia anche i Sixers, che sbancano Cleveland (118-109) con 36 punti e 18 rimbalzi di Joel Embiid, 28 punti di James Harden e 23 di Tyrese Maxey. A Ovest è testa a testa fra Sacramento e Memphis per la seconda piazza. Una tripla di De'Aaron Fox (32 punti) a 0"7 dalla sirena regala ai Kings il successo per 117-114 su Chicago ma è fondamentale anche il contributo di Sabonis, all'undicesima tripla doppia della sua stagione (14 punti, 17 rimbalzi e 10 assist), con Sacramento ormai avviata verso quei play-off che mancano dal 2006.

Ancora ko i Lakers

I Kings intanto agganciano i Grizzlies, affondati per 138-119 da Miami (26 punti per Adebayo, 24 per Herro e 23 per Butler) mentre lo scontro diretto per il quinto posto fra Clippers e Warriors va agli uomini di coach Lue, al quarto successo consecutivo: 134-126 con 30 punti di Kawhi Leonard e 24 di Paul George mentre a Golden State non basta un Stephen Curry da 50 punti con 20/28 dall'arco. Nonostante le assenze di Doncic e Irving, Dallas riesce a spuntarla nel derby texano con San Antonio all'overtime per 137-128: a prendersi la scena è Christian Wood, a referto con 27 punti e 13 rimbalzi. I Mavericks sono attualmente ottavi, davanti a Oklahoma City e Los Angeles Lakers, caduti nella notte al Toyota Center: senza LeBron James ed Anthony Davis, i gialloviola vengono battuti 114-110 da Houston dove brilla Kevin Porter Jr. (27 punti) e ora devono guardarsi le spalle da Utah nella lotta per l'ultimo posto disponibile per i play-in.

Nba, tutti i risultati della notte

Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: