Nba, Banchero beffato all'ultimo: vincono i Suns 116-113

PHEONIX (Stati Uniti) - Notte Nba con 5 partite dove Paolo Banchero chiude con 18 punti (7/15 dal campo) e 8 rimbalzi nel ko di misura dei Magic a casa dei Suns. Finale in volata a Phoenix con i padroni di casa che si trovano sul 116-113 a 6" dalla sirena finale, Orlando va da suo rookie ma Josh Okogie gli prende bene il tempo e stoppa l'ex Duke nel tentativo da 3 per pareggiare la partita. Colpo esterno della notte firmato dagli Indiana Pacers (privi di Haliburton) che si impongono per 139-123 a Milwaukee trascinati da 8 giocatori in doppia-cifra con 24 punti per Andrew Nembhard e 22 di Aaron Nesmith (con 6 triple)! Nikola Jokic sfiora la tripla doppia (30 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) e i Nuggets tornano al successo battendo i Pistons a Detroit 119-100, grazie alla superba doppia-doppia da 21 punti e 24 rimbalzi di Domantas Sabonis i Kings domano i Nets 101-96 e per la prima volta dal 2005-106 chiuderanno una stagione con record vincente! Toronto manda tutto il quintetto base in doppia cifra e grazie ai 25 punti e 14 rimbalzi di Pascal Siakam batte gli Oklahoma City Thunder 128-111.