Nba, Banchero ko contro i Lakers. Bucks ok contro i Raptors

Nella notte italiana di Nba i Los Angelers Lakers si sono imposti in casa sugli Orlando Magic di Paolo Banchero con il risultato di 111-105. Per l'azzurro 21 punti, 6 rimbalzi totali e 3 assist. Per i Lakers determinante Reaves, che realizza 35 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Giornata positiva anche per i Milwaukee Bucks,che vincono 118-111 contro i Toronto Raptors. Vincono in trasferta i New Orleans Pelicans contro gli Houston Rockets con il risultato finale di 117-107. Stesso esito e stessi punti fatti per i Los Angelers Clippers contro i Portland Trail Blazers: la sfida si è chiusa sul 117-102 per la squadra di George (29 punti).