Nba: Fontecchio trascina i Jazz, 76ers ko all'overtime contro i Bulls

Nella notte Nba brilla ancora la stella dell'italiano Simone Fontecchio: l'ala pescarese ha infatti messo a referto 12 punti (un rimbalzo e tre assist) nella vittoria per 128-120 di Utah Jazz contro Sacramento. L'azzurro chiude con 4/10 dalla lunga distanza nei 33' sul parquet della Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City risultando uno dei più decisivi tra gli otto finiti in doppia cifra. Agli ospiti non bastano i 37 punti di Fox e i 22 di Keegan Murray. Non mancano poi le sorprese, con i Chicago Bulls che superano all'overtime Philadelphia reduce da otto vittorie consecutive. Finisce 109-105 e tra i padroni di casa brilla la coppia formata da Zach LaVine e DeMar DeRozan che chiudono rispettivamente con 26 e 25 punti. Ai 76ers non bastano i 37 (16 rimbalzi e un assist) di Joel Embiid.