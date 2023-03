Nba, Banchero super: Orlando batte Washington. Paul George ko

Dopo i 21 punti messi a referto contro i Los Angeles Lakers, che non sono però bastati per vincere, altra serata magica per Paolo Banchero che stavolta chiude a 18 (9 rimbalzi e 8 assist) e trascina Orlando al successo contro Washington, al terzo ko consecutivo, il quarto nelle ultime cinque gare. Nonostante i 30 punti di Porzingis, top scorer della sfida, i Magic superano i Wizards per 122-112 portando in doppia cifra tutto il quintetto iniziale: Harris (22), Franz Wagner (20), Fultz (17) e Carter Jr (14). Poi dalla panchina ne arrivano 16 da Anthony e 15 da Moritz Wagner. Restando a Est, dopo il passo falso contro gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, i Celtics tornano al successo e strapazzano con un netto 132-109 i Kings. 83 portano la firma del terzetto Tatum-Brown-White, che ne mettono rispettivamente a referto 36, 27 e 20. Il migliore dei padroni di casa è De'Aaron Fox (18). 50° successo stagionale per Boston che tallona in vetta i Milwaukee Bucks. Quarto ko consecutivo per i Detroit Pistons che cadono in casa degli Atlanta Hawks con il punteggio di 129-107. Trae Young chiude con 30 punti e 12 assist mentre il migliore tra gli ospiti, nonché miglior realizzatore della sfida, è Bagley (31).