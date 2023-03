Nba, Lakers ok contro i Suns. Fontecchio sconfitto da Lillard

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 10 partite con tanti colpi di scena e risultati importanti come il successo casalingo dei Los Angeles Lakers contro i Suns. I gialloviola si sono imposti per 122-111 grazie ai 27 punti di Anthony Davis e ai 25 e 12 assist di Austin Reaves , un successo chiave che riporta i Lakers al 10° posto tenendo 0.5 gare di vantaggio sulla coppia Pelicans-Jazz con quest'ultimi sconfitti stanotte da Portland: malgrado i 40 punti di Lauri Markkanen i Jazz hanno perso in casa 127-115 contro i Trail Blazers di Dame Lillard (30 punti) con Simone Fontecchio che ha giocato 19' chiudendo con 5 punti.

Warriors ok a Dallas tra polemiche. Bene Morant e Towns

Stephen Curry dice 20 e 13 assist e i Golden State Warriors vincono 127-125 a casa dei Mavericks (privi di Irving) nel giorno del rientro di Luka Doncic (30 punti e 17 assist) in un match che è già finito al centro delle polemiche: i texani infatti hanno esposto reclamo alla Lega per una rimessa "cambiata all'ultimo" che ha portato i Warriors ha segnare un canestro 5 contro 0. Notte Nba di rientri importanti: Ja Morant ha scontato la sospensione e ha chiuso con 17 punti nella vittoria interna dei Grizzlies contro Houston per 130-125, mentre Karl-Anthony Towns (out da 51 gare) ha chiuso con 22 punti più i liberi decisivi nel successo cruciale per Minnesota contro Atlanta (125-124).

Butler trascina Miami e riapre la corsa al 6° posto

Miami batte New York 127-120 trascinata dai 35 punti di Jimmy Butler e si porta a pari record con i Brooklyn Nets per la lotta al 6° posto a 2.0 gare proprio dai Knicks quinti. Indiana vince a Toronto 118-114 e grazie al successo dei 76ers a Chicago per 116-91 (Embiid infortunato al polpaccio) resta in lotta (1.5 gare) per il 10° posto occupato proprio dai Bulls. Milwaukee spazza via San Antonio 130-94 (Antetokounmpo 31 punti e 14 rimbalzi) mentre doppia doppia di Nikola Jokic (31 punti e 12 rimbalzi) e Denver vince a Washington 118-114.