Los Angeles Lakers, infortunio LeBron James: quando potrebbe tornare in campo

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Cresce l'attesa per rivedere Lebron James sul parquet e ora filtra ottimismo sulla data del suo rientro. Secondo fonti Espn, la stella dei Lakers sarebbe pronto per il finale di regular season. C'è un crescente ottimismo sul fatto che il Re possa tornare a giocare alcune partite nell'ultima settimana della stagione regolare. Un rientro super per il 38enne, attuale detentore del record di punti realizzati in Nba, fermatorsi lo scorso 26 febbraio per un infortunio al tendine del piede.

Lebron pronto al rientro con i Lakers

Questo il tweet di Dave McMenamin: "LeBron James continua la sua attività in campo ed è in una "progressione graduale", hanno detto giovedì i Lakers. Non esiste una tempistica specifica per il suo ritorno all'azione di gioco, secondo il team". Le ultime tre partite della stagione regolare dei Lakers sono tutte a Los Angeles contro i Clippers il 5 aprile, i Phoenix Suns il 7 aprile e gli Utah Jazz il 9 aprile. Il playmaker dei Lakers Dennis Schroder ha dichiarato la scorsa settimana che James sta partecipando a tre sessioni di allenamento al giorno per preparare il suo corpo al ritorno, l'allenatore dei Lakers Darvin Ham ha semplicemente detto: "Sono intensi e stanno andando bene". James aveva una media di 29,5 punti con il 50,1% di tiri, 8,4 rimbalzi e 6,9 ??assist a partita prima dell'infortunio: una produzione senza precedenti per un giocatore alla sua ventesima stagione Nba. I Lakers sono rimasti a galla senza di lui, andando 7-5 da quando è stato messo da parte, inclusa la vittoria nelle ultime due partite: con il ritorno di Lebron la speranza è quella di accedere ai playoff e sognare.