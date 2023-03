Nba, Banchero-show: Orlando batte New York. Cleveland, super rimonta

Cleveland, che rimonta con Brooklyn

Nelle altre partite, rimonta incredibile di Cleveland, che riesce a vincere pur essendo sotto di 8 punti a meno di due minuti dalla fine. I Cavs sono riusciti a chiudere 116-114 sui Nets, con tre punti decisivi di Isaac Okoro a sette decimi dalla fine. Vince senza problemi New Orleans contro Charlotte, piegata 115-96. Successo pure per i Clippers, che si impongono sui Thunders per 127-105 grazie all'incredibile prestazione di Kawhi Leonard: per lui 32 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi in meno di 35 minuti.