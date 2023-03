Nba, super Fontecchio da record ma Utah va ko contro Milwaukee

Un super Simone Fontecchio non basta a Utah per vincere contro Milwaukee. I Jazz perdono in casa per 144-116. L'azzurro, schierato nel quintetto titolare, firma un career-high da 26 punti, cui aggiunge 2 rimbalzi, in 25 minuti. Troppo forti però i Bucks, la squadra con il miglior record in questa regular season (53 vittorie e 20 sconfitte) guidata ancora una volta da Giannis Antetokounmpo (24 punti, 6 rimbalzi e 11 assist). In evidenza anche Grayson Allen con 25 punti.