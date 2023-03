Nba, Fontecchio e i Jazz sconfitti dai Kings

SACRAMENTO (Stati Uniti) - Notte Nba da 6 partite con gli Utah Jazz di Simone Fontecchio ancora sconfitti nella loro corsa ai Playoffs. Utah (senza Markkanen) infatti è stata battuta a Sacramento dai Kings per 121-113 con l'azzurro autore di 5 punti (2/10 dal campo) in 28', i Jazz adesso si trovano al 12° posto ad Ovest ad 1.0 gare dal 10° valido per il Play-In. Il big-match della notte tra Nikola Jokic (31 punti 11 assist) e Giannis Antetokounmpo (31 punti) va al serbo e ai suoi Nuggets per 129-106 mentre Devin Booker si carica sulle spalle i Suns e li trascina al successo contro i 76ers di Joel Embiid (28 punti e 10 rimbalzi) e Tyrese Maxey (37 punti) realizzando 29 punti.