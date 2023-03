Nba, James torna ma Lakers ko: ne approfittano Thunder e T-Wolves

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 9 partite con riflettori puntati alla CryptoArena di Los Angeles dove LeBron James ha fatto il suo rientro (dopo 13 partite) ma i Lakers hanno perso. James ha chiuso con 19 punti uscendo dalla panchina (seconda volta in carriera) ma non sono bastati ai gialloviola travolti dai Chicago Bulls 118-108. Il KO dei Lakers è stato ben sfruttato dagli Oklahoma City Thunder che vincono 118-112 a Portland con tripla doppia di Josh Giddey (17 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) e 31 punti di Shai Gilegous-Alexander ma, soprattutto, dai Minnesota Timberwolves che hanno piazzato il colpo esterno della notte sbancando il Chase Center: 99-96 il punteggio finale a San Francisco in favore dei T-Wolves con decisiva la tripla di Towns a 11" per il sorpasso (98-96) e quella sbagliata sulla sirena da Curry per il possibile pareggio. Minnesota si porta al 7° posto (38-37) a +0.5 su Pelicans e +1.0 su Lakers ed OKC. Dallas all'11° posto con 36-39 dopo la quarta sconfitta consecutiva arrivata a Charlotte (110-104) malgrado i 40 di Luka Doncic.