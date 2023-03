Nba: Banchero non basta ai Magic, Curry show e rimonta Warriors, Celtics ko

Grandi emozioni e risultati a sorpresa nella notte Nba. La regular season volge ormai verso la conclusione e ogni partita può rivelarsi determinante per gli obiettivi delle franchigie. Nonostante l'ennesima serata da protagonista di Paolo Banchero , che ha chiuso con una doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi (5 gli assist), Orlando cade in casa di Memphis. Tra i Magic il migliore è però il tedesco Wagner, con un punto in più rispetto all'italoamericano, mentre tra i Grizzlies brilla l'americano Bane, top-scorer del match a quota 31. Ancora assente Morant, tenuto fuori per un fastidio alla coscia destra. La stagione di Orlando è sempre più vicina al capolinea: il play-in è infatti una chimera, lontano 4 gare e mezza con appena 6 rimaste da giocare. Vittoria in rimonta per i campioni in carica di Golden State che, trascinati da un super Stephen Curry (39 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist), risalgono da -20 contro New Orleans e conquistano una vittoria importantissima che li riporta al sesto posto a Ovest, l’ultimo che vale l’accesso diretto ai playoff. I Pelicans, reduci da cinque vittorie di fila, mettono subito il turbo ma poi piantano il freno e vanno ko nonostante l'ottima prova di Ingram (26 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e Murphy (21 punti, 3 rimbalzi e altrettanti assist).

Boston ko a sorpresa, ok Atlanta e Toronto

La rincorsa di Boston al primo posto della Eastern Conference occupato da Milwaukee subisce una brusca frenata. Celtics travolti 130-111 da Washington, con i Wizards che - senza Beal e Kuzma - vengono trascinati da un Porzingis in versione All Star (32 punti e 13 rimbalzi) e tornano a sognare i play-in, con la decima piazza occupata da Chicago distante solo due gare e mezza. Boston mai veramente in partita (Tatum il migliore con 28 punti), un segnale non positivo in vista della sfida di giovedì notte contro i Bucks. Che intanto si assicurano aritmeticamente il titolo della Central Division vista la sconfitta di Cleveland contro Atlanta per 120-118 (29 punti per Murray e 21 per Okongwu, fra i Cavs 44 punti di Mitchell). Gli Hawks restano appaiati all'ottavo posto a Est a Toronto, che centra la decima vittoria in 11 gare a spese di Miami (106-92, 26 punti per Siakam, 22 a testa per Barnes e Anunoby). Gli Heat sono ora settimi, a una partita dai Nets ma devono guardarsi le spalle proprio da Toronto e Atlanta. Completa il quadro delle gare giocate nella notte la terza vittoria di fila di Charlotte: 137-134 su Oklahoma City Thunder, 43 punti (massimo in carriera) di cui 22 nell'ultimo periodo per PJ Washington.

Nba, tutti i risultati

Washington Wizards-Boston Celtics 130-111

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 120-118

Toronto Raptors-Miami Heat 106-92

Memphis Grizzlies-Orlando Magic 113-108

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets 134-137

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 120-109