Solo due partite nella notte di Nba. Boston travolge Milwaukee 140-99 e rimane in corsa per il primo posto a Est, grazie a Tatum e Brown che firmano 70 punti in due (40 il primo, 30 il secondo). Non bastano, invece, i 24 punti di Antetokounmpo a Milwaukee. Nell'altra partita Denver, senza il suo leader Jokic, perde in casa 107-88 contro New Orleans, che spera ancora di accedere al play-in. Protagonista assoluto Ingram, autore di una tripla doppia con 31 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.