Nba, Butler trascina Miami. Dallas ko, Doncic non basta: play-in a rischio

Due partite nella notte di Nba. Dallas va ko anche contro Miami (129-122) e ora rischia di rimanere fuori dai play-in. I Mavericks perdono nonostante i 42 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di Doncic e i 31 punti di Hardaway Jr, con Irving che si ferma a 23 punti e 8 assist. Un Butler da 35 punti e 12 assist trascina invece gli Heat alla vittoria. Nell'altra partita della notte, New Orleans batte i Clippers 122-114. Inutili per la franchigia di Los Angeles i 40 punti di Leonard e i 24 punti, con 9 assist, di Westbrook. Tra i Pelicans spicca la prestazione da 36 punti di Ingram, bene anche Valanciunas in doppia doppia con 23 punti e 12 rimbalzi.