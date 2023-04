Nba, Banchero show trascina Orlando: Detroit ko

Orlando vince in casa nella notte italiana di Nba. Di fronte ai quasi 19.500, i Magic mandano ko i Detroit Pistons per 128-102 nonostante i 39 punti della coppia ospite formata da Hayes e Omoruyi. Tra i padroni di casa, 18 punti di Suggs, 17 di Antonhy e 14 dell'azzurro Paolo Banchero. Cadono, invece, gli Utah Jazz, che si arrendono per 111-110 ai Brooklyn Nets nonostante i 32 punti di Horton-Tucker, top-scorer dell'incontro. Solo 2 punti ed un rimbalzo per l'azzurro Simone Fontecchio, in campo per 14 minuti complessivi. Play-off sempre più vicini per i Los Angeles Lakers, che espugnano il campo degli Houston Rockets per 134-109 con 40 punti di uno scatenato Davis, il più prolifico del match.