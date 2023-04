Nba, Dallas prigioniera del rebus Irving

Sin da quando erano usciti i primi rumors che parlavano di un interesse di Dallas per Kyrie Irving, in tanti avevano manifestato perplessità sulla bontà dell'operazione. Luka Doncic aveva sì bisogno di un compagno di valore che lo alleggerisse dalle responsabilità offensive, ma Irving pareva il meno adatto per la scarsa attitudine a condividere la leadership e l'impegno in difesa al minimo sindacale, come del resto lo sloveno. Le cose sono andate esattamente così e i numeri, impietosi, lo dimostrano . Al momento dello scambio che ha portato Irving da Brooklyn, i Mavericks avevano un record di 28 vittorie e 26 sconfitte ed erano pienamente in lotta per i playoff ; 9 successi e 16 ko dopo – con un bilancio di 4-11 con in campo le due stelle – rischiano di non partecipare neppure al play-in. La difesa che fino all'inizio di febbraio concedeva 114.9 punti ogni 100 possessi, una delle peggiori di tutta l'NBA, negli ultimi due mesi ne ha concessi 118.3 salendo a 119 nelle ultime 10 partite. Lo stesso Doncic, toccando effettivamente meno il pallone in attacco, ha visto ridursi le proprie statistiche ma senza che la squadra ne traesse beneficio. Insomma la presenza di Irving si è rivelata un guazzabuglio tattico sul quale Dallas si è aggrovigliata fino a dover, salvo clamorosi ribaltoni, terminare anzitempo la stagione. Per una squadra che l'anno scorso era arrivata alla finale della Western Conference, battuta dai futuri campioni di Golden State, un rumoroso passo indietro.

La coppia Doncic-Irving

Eppure, nonostante tutto, i Mavs sarebbero pronti a rilanciare per la prossima stagione puntando ancora sulla coppia Doncic-Irving. Secondo il giornalista Shams Charania, l’idea dei texani è quella di offrire a Irving un nuovo contratto a giugno quando scadrà quello attuale ereditato dai Nets. Ovviamente attorno alla coppia di guardie titolari bisognerà inserire giocatori dalla vocazione difensiva più spiccata di quelle attuali e bisognerà farlo con grande accortezza per evitare di avere una squadra eccessivamente sbilanciata tra specialisti di una metà campo e specialisti dell’altra. Non è detto però che l’offerta alletti Irving, che al momento sembra più propenso a valutare le opzioni sul tavolo dal momento in cui sarà free agent. C’è poi da considerare che Dallas è ad un bivio non da poco: o rinnova Irving, ma costruendo come detto una squadra ben diversa da quella attuale, oppure deve andare su altri obiettivi ma, per questioni legate al tetto salariale, per forza su profili di minor qualità. Potrebbe non essere necessariamente un male, ma come la prenderà Doncic? Già, perché ad aggiungere problemi su problemi c’è anche l’umore dello sloveno che ha fatto intendere chiaramente di non essere soddisfatto di quello che lo circonda, tanto che sono già iniziate le ridde di voci sul trasferimento di Luka e del suo pesantissimo contratto. Intanto sta prendendo corpo l’idea di non schierare il roster migliore nelle tre partite che mancano alla fine della regular season perché c’è una scelta al Draft da mantenere: non arrivando ai playoff ci sono buone possibilità che quella scelta sia nelle prime 10, altrimenti il diritto passa ai New York Knicks nell’ambito dello scambio che portò in Texas Porzingis, altro giocatore rivelatosi non essere la scelta giusta da affiancare a Magic Luka.