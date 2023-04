Nba, James batte Fontecchio e condanna i Jazz

SALT LAKE CITY (Stati Uniti) - Notte Nba rovente dopo la pausa della finale Ncaa, 13 partite con la lotta Playoffs sempre più ad alta tensione soprattuto ad Ovest. LeBron James realizza 37 punti compreso il layup decisivo a 27" dalla sirena finale del supplementare e i Los Angeles Lakers sbancano Salt Lake City battendo i Jazz ( Fontecchio 6 punti) 135-133 agganciando provvisoriamente i cugini dei Clippers al 6° posto. Per Utah una sconfitta sanguinosa in ottica corsa al 10° posto visto che si trova a 1.5 gare. I Golden State Warriors rispondono ai gialloviola e lo fanno battendo di forza gli Oklahoma City Thunder per 136-125 grazie ai 64 punti combinati dagli "Splash Brothers" ( Curry 34, Thompson 30). Warriors (#5) a +0.5 sui Clippers (#6) e Lakers (#7) entrambe a 41-28 con il derby in scena mercoledì notte. I Phoenix Suns staccano ufficialmente il pass Playoffs e difendono il loro 4° posto (+3.0 sul trio prima citato) grazie alla comoda vittoria a San Antonio per 115-94 .

Pelicans dura sconfitta e Dallas è ancora viva

Passo falso invece per i New Orleans Pelicans che cadono in casa nettamente contro Sacramento 121-103, trascinata dalla tripla doppia di Domantas Sabobis (16 punti, 12 rimbalzi e 11 assist). I Kings conquistano ufficialmente dopo 21 anni la Division mentre i Pelicans, oltre ad essere a -1.0 gare dal trio Clips, Lakers, Warriors, si fanno recuperare terreno dai Minnesota Timberwolves (#0 a 0.5 gare) vittoriosi per 107-102 sul campo dei Nets con 22 punti e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. I Dallas Mavericks non hanno giocato ma grazie al KO dei Thunder contro i Warriors restano sempre in vita a 0.5 gare dal 10° posto.

Banchero sconfitto e addio Play-In. Embiid domina Boston!

La sconfitta dei Nets viene sfruttata sia da Miami che vince a Detroit 118-105 con 27 puti di Jimmy Butler e si porta ad 1.0 gare dal 6° posto di Brooklyn. Alle spalle degli Heat ci sono (a 2.0 gare) Hawks, che senza Trae Young espugnano Chicago 123-105 con 26 punti di Bogdan Bogdanovic, e Toronto (vincente nettamente a Charlotte 120-100). Bulls che comunque possono festeggiare l'ingresso al Play-In per via del KO degli Orlando Magic: non basta la doppia doppia di Paolo Banchero da 20 punti e 10 rimbalzi per evitare la sconfitta interna contro Cleveland per 117-113 con Donovan Mitchell ancora da 43 punti (quarta gara consecutiva da 40+ punti a referto). Joel Embiid gioca una mostruosa partita da 52 punti di cui 14 nel 4° periodo e Philadelphia batte in rimonta e di misura Boston 103-101 accorciando proprio suo verdi nella lotta al 2° posto ad East (-2.0 gare). Agli Orlando Magic Tripla doppia per Giannis Antetokounmpo (28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) nel dominio dei Bucks nella capitale per 140-128, infine ancora aperta la corsa al 1° posto ad Ovest: Memphis batte Portland 119-109 con 30 punti di Desmond Bane e si porta a -2.0 gare dai Denver Nuggets sconfitti a sorpresa a casa degli Houston Rockets 124-103 con 30 punti di Jalen Green.