Nba, i Clippers vincono ancora il derby con i Lakers

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba da 8 partite con i Los Angeles Clippers di Kawhi Leonard (25 punti) rifilano lo "sweep" stagionale ai Lakers battendoli 125-118 e allungando per la lotta al 5° posto. Infatti i Clippers sono a pari record (ma avanti grazie allo scontro diretto) ai Warriors al 5° posto con una gara di vantaggio sulla coppia Lakers-Pelicans rispettivamente al 7° e 8° posto. Per i Lakers notte dalla doppia beffa perché oltre ad aver perso il derby vengono anche agganciati dai New Orleans Pelicans vittoriosi sui Memphis Grizzlies (privi di Morant) per 138-131 dopo un tempo supplementare con una superba prestazione di squadra: Murphy III 30 punti, Ingram 24 punti e 13 assist, Jones 35 e McCollum 31 con 10 rimbalzi! Per Memphis vani i 40 di Jaren Jackson Jr . Grazie al ko dei Grizzlies i Denver Nuggets si sono assicurati la testa di serie numero 1 ad Ovest.

Milwaukee è la numero 1 assoluta. Dallas è viva

Milwaukee (priva di Giannis Antetokoumpo) batte Chicago 105-92 grazie alle doppie doppie di Bobby Portis (27 punti e 13 rimbalzi) e di Jrue Holiday (20 punti e 15 assist) assicurandosi la testa di serie numero 1 ad East e anche il fattore campo per tutti i Playoffs incluse le Finals. I Dallas Mavericks tornano alla vittoria battendo in casa i Sacramento Kings 123-119 agganciando a pari record (ma con scontri diretti a sfavore) gli Oklahoma City Thunder al 10° posto: per i texani 60 punti combinati da Irving-Doncic (31 e 29 con 10 rimbalzi) contro la tripla doppia numero 14 in stagione di Domantas Sabonis (19 punti, 11 rimbalzi e 11 assist).

Boston blinda il 2° posto ad East

Mikal Bridges dice 26 punti, Spencer Dinwiddie 16 assist e i Nets archiviano senza problemi i Pistons a domicilio 123-108, bene anche New York ad Indianapolis 128-129 con il trio Toppin-Grimes-Quickley scatenato tanto combinare 107 punti! Atlanta batte Washington 134-116 co Trae Young che torna in azione chiudendo con 25 punti e 16 assist e si porta all'8° posto a +1.0 sui Toronto Raptors sconfitti a Boston 97-92 con Tatum OUT e Jaylen Brown da 25 punti e 11 rimbalzi. Con la vittoria sui Raptors i Celtics si sono assicurati la testa di serie numero 2 ad East.