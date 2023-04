Nba: Fontecchio non basta a Utah, Orlando ko contro Cleveland

Orlando di nuovo ko contro i Cleveland Cavaliers. I Magic, fuori dalla corsa ai play-off, vengono sconfitti in casa per 94-118 in una gara dove è risultato assente l'azzurro Paolo Banchero. Vittoria a sorpresa, invece, dei Miami Heat, che battono 129-101 i 76ers, si prendono il titolo della Southeast Division e puntano al sesto posto. Protagonisti con 24 punti a testa Butler e Tyler Herro. Vittoria che non cambia nulla per i San Antonio Spurs, che battono 129-127 Portland. Ko anche gli Utah Jazz contro Oklahoma per 114-98: per Simone Fontecchio 25 minuti in campo, con 11 punti, 3 rimbalzi, 1 recupero e 3 palle perse. Infine i Phoenix Suns battono i Denver Nuggets per 119 a 115.