Nba, i Lakers rispondono ai Pelicans per il 7° posto

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Notte Nba di verdetti e lotte ancora aperte per i Playoffs come quella tra i Los Angeles Lakers e i New Orleans Pelicans. I gialloviola battono 121-107 i rimaneggiati Suns (senza Booker, Durant, Paul ed Ayton) grazie ai 14 punti e 21 rimbalzi di Anthony Davis e rispondo ai Pelicans, vincenti 113-105 contro New York con 31 punti di Troy Murphy III, nella lotta al 7° posto ad Ovest. Entrambe le squadre sono a 0.5 punti dal 6° posto dei Clippers. I Dallas Mavericks invece alzano bandiera bianca prima ancora di scendere in campo mettendo a riposo Doncic, Irving,Green, Hardaway Jr, Kleber e Wood. Chicago (senza LaVine e DeRozan) vince a Dallas 115-112 con Coby White da 24 punti e 11 assist e regala il pass Play-In agli Oklahoma City Thunder.