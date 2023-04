Fontecchio, assolo Jazz: show contro Denver

LOS ANGELES - Tre le partite della Nba giocate nella nottata di ieri, che hanno portato a una migliore definizione delle classifica a Ovest, in vista dei play off e delle sfide preliminari dei play in. Simone Fontecchio è stato uno dei protagonisti del successo per 118-114 dei suoi Utah Jazz (già fuori dalla lotta per la post season) contro i Denver Nuggets a loro volta già sicuri del primo posto nella Western Conference e quindi con qualche titolare tenuto a riposo (mossa comune a molti team, per evitare infortuni in vista dei play off). Per l'azzurro 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 23' di gioco.