Basket Nba: i Lakers di LeBron James sfideranno i Timberwolves al play-in

Si conclude la regular season Nba, con il tabellone play-in e playoff rimasto in equilibrio fino all'ultimo possesso delle gare finali tra New Orleans e Minnesota, oltre che il testa a testa tra Clippers e Suns: alla fine la squadra di Tyronn Lue e i Golden State Warriors di Stephen Curry vanno direttamente ai playoff, mentre i Los Angeles Lakers, settimi, dovranno passare dal play-in. I campioni in carica chiudono sesti, e incroceranno la rivelazione Sacramento. Soltanto settimo posto e dunque l'anticamera del play-in per i gialloviola guidata da LeBron James e Anthony Davis che piegano Utah e avranno il vantaggio campo contro Minnesota, capace di battere New Orleans in volata. Chi vince dovrà sfidare al meglio delle sette partite i Memphis Grizzlies nel primo turno dei playoff mentre chi perde affronterà la vincente del duello tra New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder per l'ultimo posto disponibile all'ovest. Ad est le sfide tra Miami Heat-Atlanta Hawks e Toronto Raptors-Chicago Bulls completeranno il quadro della post season NBA. Il 15 aprile via alla corsa all'anello. Il play-in comincerà l'11 aprile.