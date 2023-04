Nba, Bulls e Thunder avanzano al Play-In Tournament

TORONTO (Canada) - Zach LaVine realizza 39 punti (30 dei quali nel 2° tempo) e i Chicago Bulls sbancano Toronto 109-105 eliminando i Toronto Raptors dalla corsa all'8° posto. Padroni di casa che ad inizio 3° quarto sognano il passaggio del turno, ovvero affrontare i Miami Heat per giocarsi l'ultimo pass per la griglia Playoffs ad East, quando Van Vleet realizza la tripla del +19 (66-47), ma LaVine si innesca: 17 punti nel 3° quarto , e 13 nel 4° finale compresi i canestri del sorpasso a 2' dalla fine. Per i canadesi decisivo l'1/3 dalla lunetta di Siakam a 18" punti poi con il 2/2 di Vucevic. Venerdì i Bulls faranno visita a Miami per regalarsi la serie contro Milwaukee.

Thunder, colpo a New Orleans con i 63 punti del duo Shai-Giddey

Shai Gilgeous-Aldexander e Josh Giddey combinano per 63 punti (32 e 31) ed anche Oklahoma City continua la sua avventura al Play-In vincendo a casa dei New Orleans Pelicans 123-118. Il duo di OKC si scatena nel decisivo 3° periodo: 12 per Giddey, 17 per Shai ovvero 27 punti su 37 di squadra nel periodo dominato 37-24 che ha permesso a New Orleans di entrare nell'ultima frazione avanti 96-87. Ingram si carica sulle spalle tutta la squadra (10 punti nel 4°) e sigla il +2 Pelicans a 80" (114-112) ma la risposta degli ospiti è letale: parziale finale di 11-4 con Gilgeous-Alexander gelido dalla lunetta negli ultimi 2". Oklahoam City giocherà venerdì a Minnesota contro i Timberwolves per giocarsi l'8° posto che vuol dire primo turno Playoffs contro Denver.