Nba, al via i playoff: bene Kings, 76ers, Celtics e Knicks

TORINO - Sono iniziati nella notte i play-off Nba. Nella Eastern Conference successo in gara 1 per i Philadelphia 76ers, che hanno avuto la meglio sui Brooklyn Nets per 121 a 101. I grandi protagonisti della serata sono stati Joel Embiid e James Harden, che alla fine hanno realizzato 21 canestri da tre su 43 tentativi: il primo ha chiuso con 26 punti e il compagno con 23 e 13 assist. Primo successo anche per Boston nella sfida con Atlanta, gara chiusa sul 112 a 99: vittoria piuttosto facile, contro un avversario che è riuscito a fare ben poco: cinque i giocatori in doppia cifra per i Celtics con uno score di 29 punti per Jaylen Brown (12 rimbalzi).