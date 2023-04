Playoff Nba, Lakers avanti 1-0: Memphis cade e trema per Morant

MEMPHIS (Stati Uniti) - I Los Angeles Lakers sbancano Memphis128-112 e si prendono subito il fattore campo vincendo gara-1. Guidati da un favoloso Austin Reaves nel finale di gara (23 punti) e una prestazione inattesa di Rui Hachimura (29 con 5/6 da tre), i gialloviola passano sul parquet dei Grizzlies che tremanno per l’infortunio di Ja Morant, uscito a 5:48 dalla fine per una brutta ricaduta sulla mano destra: non bastano i 31 di Jaren Jackson Jr. Per Lebron James 21 punti e 11 rimbalzi, stessa doppia doppia per Davis con 22 punti e 12 rimbalzi.