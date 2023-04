Playoff Nba: avanti Nuggets, Heat e Clippers

Si conclude con un netto 109-80 gara 1 dei playoff Nba tra Denver e Minnesota. I padroni di casa mettono subito le cose in chiaro e alla fine del primo tempo sono già 11 i punti di vantaggio. Sugli scudi Jamal Murray, che mette a referto 24 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist affermandosi come top-scorer della sfida. I Nuggets, però, mandando in doppia cifra ben sei giocatori (oltre al canadese anche Porter, Caldwell-Pope, Brown, Gordon e Jokic). Ai Timberwolves non bastano i 18 punti (2 rimbalzi e 5 assist) di Edwards. Oltre a lui chiudono in doppia cifra anche Nowell (12), Anderson e Towns (entrambi a 11). Festa grande, dunque, alla Ball Arena di Denver, pronta ad ospitare il secondo round nella notte italiana tra mercoledì e giovedì.