Nba, la follia di Draymond Green: aggredito Sabonis!

SACRAMENTO (Stati Uniti) - Una serata folle per Draymond Green e i Golden State Warriors si ritrovano, per la prima volta nell'era Curry, sotto 2-0 in una serie Playoff. A dominare al momento è Sacramento che nei primi due appuntamenti casalinghi non ha sbagliato, portandosi avanti siginificativamente nella serie in vista delle prossimo due a San Francisco. Nella notte di ieri è però il numero 23 di Kerr a giocare un ruolo decisivo, in negativo, nel ko subito contro i Kings. Tutto ha inizio al 5' dell'ultimo quarto : prima rifila un calcio in pieno petto dato a Domantas Sabonis durante una ripartenza dopo la palla recuperata da Curry a rimbalzo; poi si rende protagonista di un faccia a faccia coi tifosi dei Kings che lo sbeffeggiano e lo contestano per quella brutta reazione.