Nba, Celtics vanno sul 2-0: parità tra Suns e Clippers

TORINO - Si porta sul 2-0 Boston nella sfida con Atlanta valida per la serie dei quarti dei playoff della Eastern Conference di Nba. I Celtics si aggiudicano gara-2 battendo gli Hawks per 119-106: 29 punti di Tatum, top-scorer dell'incontro assieme al rivale Murray. In parità invece la sfida tra Cleveland e New York: i Cavaliers impattano sull'1-1 superando i Knicks per 107-90 grazie a 32 punti di Garland e 24 di LeVert (22 di Randle tra gli ospiti). A Ovest, 1-1 anche tra Phoenix e Los Angeles Clippers: i Suns pareggiano la serie con il quintetto californiano imponendosi in gara-2 per 123-109: a referto 38 punti di Booker, il più prolifico della serata.