Nba, Memphis e Milwaukee si riscattano: Denver allunga sul 2-0

TORINO - Si porta sul 2-0 Denver, che davanti al proprio pubblico si impone 122-113 sui Timberwolves. Jamal Murray è protagonista di una grande prestazione , come dimostrano i 40 punti (più 5 assist) messi a referto, uno in meno di Anthony Edwards che trascina Minnesota al tentativo di rimonta portato avanti nel terzo parziale, poi naufragato nell'ultimo. Tornando ai Nuggets, oltre all'ottima prova di Murray, si distingue Nikola Jokic che sfiora la tripla doppia facendo registrare al suo attivo 27 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist . Doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi per Gordon. Sono 16 i punti di Porter Jr. A parte i 41 di Edwards, i Timberwolves ne portano altri 5 in doppia cifra con Gobert che ne fa 19 e con Towns che oltre ai 10 punti mette a referto anche 12 rimbalzi. I Nuggets allungano e si portano sul 2-0. Memphis, invece, dice no al tentato bis dei Lakers e vince gara-2 col punteggio di 103-93, portando l'intero quintetto in doppia cifra, senza dimenticare i 13 punti che Kennard garantisce dalla panchina.

LeBron James non basta ai Lakers

Non c'è Ja Morant, ma c'è Xavier Tillman in gran serata. Doppia doppia da 22 e 13 rimbalzi per lui, mentre dall'altra parte è LeBron James il migliore dei suoi con 28 punti e 12 rimbalzi, mentre dalla panchina Hachimura mette a referto 20 punti. Vince Memphis che si porta sull'1-1. Stesso risultato nella serie anche in Milwaukee-Miami con i Bucks che si impongono 138-122 in gara-2. Vittoria pesante per i padroni di casa che compensano l'assenza di Giannis Antetokounmpo con 7 elementi in doppia cifra. Tutto il quintetto iniziale, più Connaughton e Ingles che dalla panchina ne fanno rispettivamente 22 e 17. Sono 25 i punti di Brooke Lopez, ne fa 24 Holiday che al suo score aggiunge anche 11 assist e va registrata anche la doppia doppia di Portis con 13 punti e 15 rimbalzi. Gli Heat non giocano una grande gara e per evitare il ko non bastano i 25 punti di Butler, i 18 di Adebayo, i 16 di Vincent, i 14 di Robinson e, dalla panchina, i 15 a testa di Martin e Oladipo. Si va sull'1-1.

Nba, il quadro dei playoff

Questo il quadro dei playoff Nba:

EASTERN CONFERENCE PLAYOFF

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat 138-122 (1-1)

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks 22/4 (1-1)

Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers 22/04 (0-2)

Boston Celtics vs. Atlanta Hawks 22/4 (2-0)

WESTERN CONFERENCE PLAYOFF