Nba, Jokic altra tripla doppia: Nuggets vanno 3-0 sui Timberwolves

TORINO - Vittoria importante per i Nuggets nei playoff Nba, che si impongono 120-111 sul parquet di Minnesota conquistando la terza affermazione consecutiva e portando così la serie sul 3-0. L' ennesima tripla doppia da 20 punti, 11 rimbalzi e 12 assist di Nikola Jokic , unita ai 25 punti di Michael Porter Jr (9 i rimbalzi) fanno la differenza in un match equilibrato. Denver porta in doppia cifra anche Murray (18 punti, 9 gli assist), Caldwell-Pope (14), Gordon (14) e Brown (12 dalla panchina). I Timberwolves e mettono in evidenza un Anthony Edwards che chiude con 36 punti, 7 rimbalzi e 5 assist . Sono 27 i punti di Towns, doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi per Gobert, mentre ne fa 12 Conley. Si va sul 3-0 e per Minnesota adesso c'è da scalare una montagna .

Nba, Atlanta accorcia su Boston

Più equilibrato il confronto tra Hawks e Celtics con Atlanta che, grazie al successo casalingo in gara 3 per 130-122 dimezza lo svantaggio portando la serie sull'1-2 per Boston. Trae Young è il miglior realizzatore del match con 32 punti e 9 assist, ne fa 25 Murray e in tutto sono 7 gli elementi ad andare in doppia cifra per i padroni di casa. Dalla panchina ne arrivano 15 a testa da Bey e Bogdanovic, 10 da Johnson, dal quintetto iniziale 11 da Hunter, mentre Capela mette a referto una doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi. Boston esce sconfitto nonostante i 29 punti e 10 rimbalzi di Tatum e i 24 punti di Smart, vince Atlanta che resta sotto ma sull'1-2. Stesso risultato dopo gara 3 a favore dei Knicks che in casa battono 99-79 Cleveland. Eccellente prestazione difensiva dei newyorkesi in un successo che vede Brunson e Barrett mettere a referto rispettivamente 21 e 19 punti. In doppia cifra anche Hart (13), Quickley (11) e Randle (8 i rimbalzi). Cavaliers in difficoltà: ne fanno 22 Mitchell, 17 LeVert, 10 a testa Garland e Mobley (per lui anche 10 rimbalzi), ma è tutto qui. Non basta e New York si porta sul 2-1.

Il quadro dei playoff

Questo il quadro dei playoff Nba:

EASTERN CONFERENCE

Milwaukee Bucks vs. Miami Heat 23/4 (1-1)

Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks 79-99 (1-2)

Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers 22/4 (0-3)

Boston Celtics vs. Atlanta Hawks 122-130 (2-1)

WESTERN CONFERENCE