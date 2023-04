Nba Playoffs, Lakers e Heat dominati: 2-1! Suns al match point

LOS ANGELES (Stati Uniti) - I Los Angeles Lakers dominano la Gara 3 contro i Memphis Grizzlies e si portano 2-1 nella serie. I gialloviola si sono imposti per 111-101 dopo aver iniziato il match dominando il primo periodo per 35-9! Per gli ospiti vani i 45 punti e 13 assist del rientrante Ja Morant. LeBron James chiude con 25 punti mentre sono 31 e 17 rimbalzi per Anthony Davis. Rimanendo ad Ovest vittoria per i Phoenix Suns per 112-100 contro i Clippers (sempre privi di Kawhi Leonard) grazie ai 30 punti di Devin Booker, 31 e 11 rimbalzi di Kevin Durant e ai 19 (di cui 12 nel 4° periodo) di Chris Paul. Phoenix si porta 3-1 nella serie con match point in casa.