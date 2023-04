Nba, Golden State vince contro Sacramento. Minnesota accorcia su Denver

Continuano i playoff di Nba , con le quattro gare giocate nella notte italiana.I Golden State battono Sacramento al fotofinish per 126-125 e completano la rimonta, portando la serie sul 2-2 . I campioni in carica mantengono i nervi saldi fino alla sirena finale, dove vincono di un solo punto anche grazie all'errore fatale di Harrison Barnes , che manda sul ferro la possibile tripla della vittoria. Solito protagonista della partita è stato Steph Curry con i suoi 32 punt insieme ai 26 di Klay Thompson. A Sacramento non bastano i 38 punti e 9 rimbalzi di De’Aaron Fox .

Minnesota accorcia su Denver

I Minnesota Timberwolves superano Denver Nuggets per 114 a 108, centrando la prima vittoria della serie, che vede comunque Denver in avanti per 3-1. Nikola Jokic, autore di 43 punti, sbaglia nel finale alcuni tiri liberi che avrebbero potuto mettere fine alla sfida e al passaggio del turno. Vincono anche i Boston Celtics battendo gli Hawks per 121-129 e portando la serie sul 3-1. Infine vittoria anche per i New York Knicks: battuti i Cleveland Cavaliers per 102-93 e si portano così sul 3-1 nella serie.