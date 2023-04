Nba, playoff: Heat e Lakers si portano sul 3-1

TORINO - Si portano sul 3-1 nelle rispettive serie Miami Heat e Los Angeles Lakers contro Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies. Nei playoff relativi alla Eastern Confernce, la franchigia della Florida si impone in gara-4 per 119-114 con una super performance di Butler, capace di contribuire con un bottino personale di 56 punti. Per quanto riguarda i californiani, invece, c'è bisogno di un overtime per vincere 117-111, nonostante i 36 punti di Bane. Per Los Angeles si contano 23 di Reavers e 22 di LeBron James.