Playoff Nba: Young tiene viva Atlanta, Denver e Suns avanzano

La tripla pazzesca di Trae Young a 1.8 secondi dalla sirena tiene in corsa Atlanta che vince a Boston, accorcia sul 3-2 la serie e riporta in corsa gli Hawks. Ice Trae è il protagonista assoluto del match con 38 punti a referto, al suo fianco ottimo contributo anche di John Collins e Bogdan Bogdanovic. Jaylen Brown, che chiude con 35 punti, l'unico a provarci seriamente per i Celtics vista la serata no di Jayson Tatum. Tutto rimandato a gara-6 dunque per capire chi tra le due accederà alle semifinali di Conference contro la i Sixers già qualificati.