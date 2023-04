Giannis, il fallimento e l'insegnamento dello sport: risposta da brividi 

I Milwaukee Bucks, tra le squadre più accreditate alla vittoria finale, sono stati eliminati a sorpresa al primo turno dei playoff dai Miami Heat. I campioni del 2021 hanno perso ai supplementari di Gara-5 per 128-126. La testa di serie numero 1, e con il miglior record della storia dell'NBA, sono fuori dopo essere stati ad un passo dalla vittoria in Gara-4 e Gara-5. Grande rammarico soprattutto per la stella dei Bucks, Giannis Antetokounmpo, che ha realizzato 38 punti e 20 rimbalzi, senza risultare però decisivo e sufficiente per la propria squadra. Dopo la sconfitta, in conferenza stampa ha dovuto rispondere ad una domanda sul "fallimento" che è divenuta quasi abituale ogni anno; e scuotendo la testa ha risposto: "Mi hai fatto la stessa domanda ogni anno, ma per caso tu ricevi una promozione annualmente? Non penso, quindi lo consideri un fallimento? No". E ha continuato: "Non è un fallimento, ma un passaggio necessario per provare a vincere". Poi la frase ad effeto su Michael Jordan: "È stato 15 anni in NBA, ma ha vinto solo in 6 di questi, gli altri nove sono stati un fallimento?".