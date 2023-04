Playoff Nba, Boston elimina Atlanta e vola in semifinale

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - I Boston Celtics espugnano la State Farm Arena, chiudono sul 4-2 la serie contro gli Atlanta Hawks e volano in semifinale di Conference dove se la vedranno contro i Philadelphia 76ers. Ben 62 dei 128 punti degli ospiti arrivano dalla coppia formata da Jaylen Brown (32 punti) e Jayson Tatum (30), mentre tra i padroni di casa il migliore è Trae Young, che chiude con 30 punti sul proprio score ma nel secondo tempo è stato limitato ad un solo canestro segnato. I biancoverdi del Massachussets lunedì prossimo sfidano in gara 1 a Boston i Philadelphia 76ers, nelle cui file è ancora in dubbio la presenza del candidato Mvp Joel Embiid alle prese con una distorsione al ginocchio destro. Dopo l'eliminazione dei Milwaukee Bucks per mano dei Miami Heat, i Boston Celtics avranno il fattore campo favorevole in tutti i playoff.