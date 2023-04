Nba, i Lakers eliminano i Grizzlies. Colpo Kings a San Francisco

Dopo due anni d'assenza, Jack Nicholson torna ad assistere a una gara dei Lakers alla Crypto.com Arena di Los Angeles. L'attore ha portato bene, con i gialloviola che dopo il ko in trasferta hanno infatti chiuso tra le mura amiche la serie contro Memphis sul 4-2 volando così ai quarti. Tra i grandi protagonisti del netto 125-85 finale D'Angelo Russell , autore di 31 punti (2 rimbalzi e 4 assist), e LeBron James che chiude a quota 22 (5 rimbalzi e 6 assist). Tra i Grizzlies il migliore è lo spagnolo Aldama (16 punti e 5 rimbalzi).

Sacramento ferma Golden State: si va a gara 7

Nell'altro match della notte italiana, i campioni in carica di Golden State falliscono il primo match point per chiudere la serie contro Sacramento che espugna dunque San Francisco e porta la sfida a gara sette guadagnandosi l'opportunità di conquistare i quarti davanti al proprio pubblico. Ai Warriors non basta l'ennesima prestazione di Steph Curry, top-scorer della partita con 29 punti (4 rimbalzi e 5 assist). Tra i protagonisti del colpo dei Kings al Chase Center De’Aaron Fox e Malik Monk: il primo chiude con 26 punti e 10 assist, mentre il secondo segna 28 punti, con 7 rimbalzi, 4 assist, un recupero e 2 stoppate.