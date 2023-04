Nba Playoffs, Denver apre le semifinali dominando Phoenix

DENVER (Stati Uniti) - Si aprono le semifinali della Western Conference con i Denver Nuggets che si portano sull'1-0 contro i Phoenix Suns. I padroni di casa hanno dominato la partita chiudendo 125-107 grazie alle superbe prestazioni delle due stelle: 24 punti e 19 rimbalzi per Nikola Jokic e 34 punti per Jamal Murray. Match deciso dall'ottimo 2° periodo dei padroni di casa: 37-19 con il 51% dal campo per andare negli spogliatoi sul 68-51 con il serbo già in doppia doppia (14 punti e 13 rimbalzi) e Aaron Gordon da 16 punti con 6/6 dal campo. Durant (29 punti e 14 rimbalzi) e Booker provano a non mollare arrivando fino al -11 (106-95) ma Denver risponde e chiude i giochi: parziale di 14-0 chiuso da Porter Jr per il 120-95 a 4'31" dalla sirena finale.